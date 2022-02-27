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West Ham, Yarmolenko ve Ukrayna'nın yanında

West Ham, Premier Lig'de Wolverhampton maçı öncesi oyuncusu Andryi Yarmolenko'ya destek mesajı verdi. Kulüp, Londra Stadyumu'nun dışındaki ekranlara oyuncusu ve Ukrayna'ya destek mesajları yayınladı.

27 Şubat 2022, Pazar 19:21 Son Güncelleme:
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West Ham, Yarmolenko ve Ukrayna'nın yanında

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri müdahaleye spor dünyasından tepkiler sürüyor. Andryi Yarmolenko hayatının en zorlu dönemini yaşıyor. Ukraynalı oyuncusu ülkesi komşu Rusya tarafından işgal ediliyor.

West Ham, oyuncusu ile çeşitli şekillerde dayanışma halinde olduğunu gösterdi. Londra Stadyumu'nun içindeki ve dışındaki ekranlarda Yarmolenko'ya destek mesajları yayınlandı. " Andryi Yarmolenko'ya ve Ukrayna halkına sevgi ve dualar gönderiyorum ." yazıldı.

Ukraynalı forvet oyuncusu Andriy Yarmolenko, bu sezon West Ham formasıyla toplam 22 maça çıkmış ve takımına 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulunmuştu.

Maç başlamadan hemen önce, Declan Rice, kameraların önüne geçerek Yarmolenko'nun formasını kaldırdı.

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