Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri müdahaleye spor dünyasından tepkiler sürüyor. Andryi Yarmolenko hayatının en zorlu dönemini yaşıyor. Ukraynalı oyuncusu ülkesi komşu Rusya tarafından işgal ediliyor.

West Ham, oyuncusu ile çeşitli şekillerde dayanışma halinde olduğunu gösterdi. Londra Stadyumu'nun içindeki ve dışındaki ekranlarda Yarmolenko'ya destek mesajları yayınlandı. " Andryi Yarmolenko'ya ve Ukrayna halkına sevgi ve dualar gönderiyorum ." yazıldı.

Ukraynalı forvet oyuncusu Andriy Yarmolenko, bu sezon West Ham formasıyla toplam 22 maça çıkmış ve takımına 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulunmuştu.

Maç başlamadan hemen önce, Declan Rice, kameraların önüne geçerek Yarmolenko'nun formasını kaldırdı.