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West Ham ve Tottenham Beşiktaşlı Larin'in peşinde

Beşiktaş'ta attığı gollerle adeta sezona damgasını vurmayı başaran Cyle Larin'in İngilizlerin radarında. 26 yaşındaki Kanadalı golcüyü İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulplerinden West Ham United ve Tottenham kadrosuna katmayı planlıyor.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 10:38 Son Güncelleme:
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West Ham ve Tottenham Beşiktaşlı Larin'in peşinde

Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın ligin zirvesinde yer almasına büyük katkı veren Cyle Larin, İngiliz kulüplerinin gündeminde.

İngiliz basınından 90min.com'un haberine göre, Kanadalı golcü ile İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulüpleri West Ham United ve Tottenham ilgileniyor. Tottenham'da Daniel Levy, Harry Kane'in takımdaki geleceğinin belirsiz olmasının yanı sıra Carlos Vinicius sezon sonu kiralık sözleşmesinin biteceği için lacivert beyazlıların Larin'e yöneldiği belirtildi. 


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Almanya'dan ve Fransa'dan da talipleri var

West Ham'ın ise Ocak ayında Ajax'a giden Sebastien Haller'in yerini 26 yaşındaki futbolcuyla doldurmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan haberde Cyle Larin'in Almanya ve Fransa'dan da birçok talibi olduğu vurgulandı.


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35 maçta 23 gole katkı

Beşiktaş ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Kanadalı yıldız futbolcu, siyah beyazlılarla bu sezon ligde çıktığı 35 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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