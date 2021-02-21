West Ham United-Tottenham maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında West Ham United sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi West Ham United oldu. Maçın 5. dakikasında Michail Antonio sahneye çıktı ve takımını 1-0'lık skorla öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Karşılaşmanın 2. yarısına da hızlı başlayan West Ham oldu ve 47. dakikada Jese Lingard sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Mourinho'nun öğrencileri 2-0'lık skoru çevirmek adına bu dakikadan itibaren çok çalıştı ancak 64. dakikada Lucas Moura'nın golü yeterli olmadı.

Böylece Tottenham sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış oldu. Mourinho'nun ekibi son 6 maçta sadece 1 galibiyet alarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Alınan bu sonuçla Tottenham 36 puanda kalırken, West Ham United puanını 42'ye yükseltti.







