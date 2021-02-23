West Ham United futbol takımı, İngiltere'nin hem şehri hem de başkenti olan Londra'nın doğusundaki Upton Park bölgesinde kurulmuş olan profesyonel bir futbol takımıdır. Bu takımın ev sahipliğini yaptığı stadyum ise Londra Olimpiyat Stadyumu olmaktadır.

West Ham United Stadı'nın adı nedir?

West Ham United stadının adı nedir şeklinde sorulmuş olan sorunun yanıtı Londra Olimpiyat Stadyumu şeklindedir. Bu stadyum, Londra şehrinde düzenlenmesi planlanan 2012 yılı Yaz Olimpiyatları ve 2012 Paralimpik Yaz Oyunlarında kullanılmak için inşa edilmiş olan bir yapı olma özelliği taşımaktadır. Olimpiyat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesinden sonra ise stadyumu kullanabilmek amacıyla iki ortaklık teklif vermiştir. Bu ortaklıklar; Tottenham Hotspur FC & AEG ve West Ham United FC & Newham Council olmuştur. 11 Şubat 2011 yılında varılan oy birliği neticesinde West Ham United'ın vermiş olduğu teklifi kabul görmüştür ve 2016 yılının yazında bu stadyuma taşınma işlemlerini tamamlayabilmiştir.

West Ham United Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

İnşası 537 milyon EURO olan Londra Olimpiyat Stadyumu 80,000 kişilik seyirce kapasitesiyle West Ham United FC kulübü taraftarlarını ağırlamakta ve onlara takımlarının maçlarını yüksek konforda izleme atmosferi sunmaktadır.

İngiltere'nin önemli futbol kulüpleri arasında olan West Ham United FC takımı, iç saha maçlarını Londra Olimpiyat Stadyumunda oynamakta ve maçlarını seyretme keyfini yaşamak isteyen taraftarlarını burada ağırlamaktadır. Stat konum olarak Stratford ve Stratford Uluslararası Tren İstasyonu olimpik parkın yakınlarında yer almaktadır.