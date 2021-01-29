West Ham United, Said Benrahma’nın bonservisini aldı

West Ham United, Brentford’dan kiralık olarak takımda forma giyen Said Benrahma’nın bonservisini aldı. Premier Lig ekibi, 25 yaşındaki Cezayirli futbolcu Benrahma ile 2026’ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin maliyetinin bonuslarla 30 milyon sterlini bulacağı öne sürüldü. Kariyerine Fransa’nın Nice takımıyla başlayan ve 2018’de Championship ekibi Brentford’a transfer olan Benrahma, Ekim 2020’de West Ham United’a kiralanmıştı.

Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen Benrahma, bu sezon Premier Lig’de West Ham United formasıyla 12 maça çıktı.