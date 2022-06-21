Milli yıldız Orkun Kökçü'ye İngiltere Premier Lig'den sürpriz transfer teklifi geldi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 21 yaşındaki yıldız futbolcu için Premier Lig takımı West Ham transfer girişimlerine başladı.

A Milli Takım 'da yıldızı parladı

Orkun Kökçü geçen sezon Hollanda temsilcisi Feyenoord'da 51 maçta forma giydi ve 9 gol, 9 asist yaptı, 18 gole katkı sağladı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türk Milli Futbol Takımı ile 8 maçta 1 gol 1 asist üreten futbolcu, Uluslar Ligi'nde ise 2 maça 1 asist sığdırdı.

Piyasa değeri 22 milyon Euro

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Orkun Kökçü'nün kulübü Feyenoord ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. (Ajansspor)