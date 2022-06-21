MENÜ

West Ham United Orkun Kökçü'yü istiyor

İngiltere Premier Lig takımı West Ham United, Feyenoord forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor.

21 Haziran 2022, Salı 13:50 Son Güncelleme:
- A +
West Ham United Orkun Kökçü'yü istiyor

Milli yıldız Orkun Kökçü'ye İngiltere Premier Lig'den sürpriz transfer teklifi geldi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 21 yaşındaki yıldız futbolcu için Premier Lig takımı West Ham transfer girişimlerine başladı.

A Milli Takım 'da yıldızı parladı

Orkun Kökçü geçen sezon Hollanda temsilcisi Feyenoord'da 51 maçta forma giydi ve 9 gol, 9 asist yaptı, 18 gole katkı sağladı. 

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türk Milli Futbol Takımı ile 8 maçta 1 gol 1 asist üreten futbolcu, Uluslar Ligi'nde ise 2 maça 1 asist sığdırdı.

Piyasa değeri 22 milyon Euro

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Orkun Kökçü'nün kulübü Feyenoord ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.  (Ajansspor)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...