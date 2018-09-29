West Ham United - Manchester United maç sonucu: 3-1

Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan, hafta içinde de Carabao Cup'ta Derby County'e penaltı atışlarıyla elenen Manchester United'a bir darbe de West Ham United'dan geldi.

Kendi evinde ağırladığı Kırmızı Şeytanlar karşısında maça hızlı başlayan West Ham, henüz 5'nci dakikada Felipe Anderson'un attığı şık golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Londra temsilcisi, 43'te de Andriy Yarmolenko'nun vuruşunda Victor Lindelof'e çarpan top sonrası durumu 2-0'a getirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

İkinci yarıda maçı çevirebilmek için West Ham kalesine yüklenen United, dakikalar 71'i gösterirken Marcus Rashford'un attığı topuk golüyle farkı bire indirerek umutlandı.

Ne var ki bu golden yalnızca 3 dakika sonra savunmanın arkasına sarkan Marco Arnautovic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi ve maçın sonucunu belirledi: 3-1

Jose Mourinho'nun takımı böylece ligdeki 7. maçında 3. yenilgisini alırken 10 puanda kaldı. West Ham ise puanını 7'ye yükseltti.