West Ham United - Manchester City maç sonucu: 2-2
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk olduğu West Ham United ile 2-2 berabere kaldı. Manchester City puanını 90 yaparken, Liverpool 1 maç eksikle 86 puanda bulunuyor. Manchester City, Premier Lig'deki son maçını Steven Gerrard'ın Aston Villa'sına karşı oynayacak.
İngiltere Premier Lig'de West Ham United, sahasında Manchester City'i konuk etti.
24. dakikada West Ham United, Bowen'in attığı golle 1-0 öne geçti.
45. dakikada West Ham United, Bowen ile bir gol daha bularak skoru 2-0'a taşıdı.
İlk yarı West Ham United'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada Manchester City, Grealish'in attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
69. dakikada Manchester City, Coufal'ın kendi kalesine attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.
86. dakikada Riyad Mahrez, penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca West Ham United ile Manchester City, 2-2 berabere kaldı.
Manchester City puanını 90 yaparken, Liverpool 1 maç eksikle 86 puanda bulunuyor.
Manchester City, Premier Lig'deki son maçını Steven Gerrard'ın Aston Villa'sına karşı oynayacak.