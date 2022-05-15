West Ham United - Manchester City maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Lig'de West Ham United, sahasında Manchester City'i konuk etti.

24. dakikada West Ham United, Bowen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

45. dakikada West Ham United, Bowen ile bir gol daha bularak skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarı West Ham United'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Manchester City, Grealish'in attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

69. dakikada Manchester City, Coufal'ın kendi kalesine attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

86. dakikada Riyad Mahrez, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca West Ham United ile Manchester City, 2-2 berabere kaldı.

Manchester City puanını 90 yaparken, Liverpool 1 maç eksikle 86 puanda bulunuyor.

Manchester City, Premier Lig'deki son maçını Steven Gerrard'ın Aston Villa'sına karşı oynayacak.