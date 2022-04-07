West Ham United-Lyon maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında West Ham United'ın konuğu Olympique Lyon oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoyla geçerken, mücadelenin hakemi Felix Zwayer'ın ilk yarıdaki son düdüğü çalması bekleniyordu. Ancak 45+3'te Aaron Cresswell, Dembele'yi ceza alanına girmek üzereyken düşürdü ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Uzatmalarla birlikte yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan West Ham, Lyon'un hatası sonrasında 52'de Jarred Bowen'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikanın ardından Fransız ekibi eksik rakibi karşısında baskılarını artırdı ve 66'da aradığı golü Tanguy Ndombele'nin ayağından buldu. Maça eşitlik gelirken, karşılaşmanın kalan süresinden başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Zorlu mücadelenin rövanş maçı gelecek hafta perşembe günü Fransa'da oynanacak.

Hatırlanacağı üzere; H Grubu'nu lider tamamlayan İngiliz ekibi son 16 Turu'nda İspanyol temsilcisi Sevilla'yı eleyerek çeyrek final biletini almıştı. Lyon ise A Grubu'nu lider tamamlamış ve Portekiz devi Porto'yu Son 16'da saf dışı bırakarak çeyrek finale çıkmıştı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:

1' Mücadelenin hakemi Felix Zwayer ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

KIRMIZI!

45+3' West Ham United'lı Cresswell, savunma arkasına sarkan Dembele'yi ceza yayı üzerindeyken düşürdü. Hakem Zwayer kırmızı kartını gösterdi. İngilizler 10 kişi!

İlk devre sona erdi...

46' İkinci yarı başladı.

GOL!

52' 10 kişi kalan West Ham United golü buluyor... Lyon savunması hata yaptı, Fornals topu kaptı ve pasını verdi. Lyon savunmasından seken top Jarrod Bowen'ın önünde kaldı, 25 yaşındaki futbolcu düşerken vurdu kaleci Lopes'in üstünden top ağlarla buluştu: 1-0.

GOL!

66' Ndombele topu sağ kanattaki Tete'ye yolladı, Tete de ceza alanına çevirdi, önce kaleciden ardından savunmadan seken top yine Ndombele'nin önüne düştü, Fransız futbolcu yakın mesafeden vurdu ve beraberliği getirdi.

İşte Ndombele'nin gol anı...

87' Bir West Ham taraftarı sahaya girdi, kısa süreliğine oyun durdu.

90' Mücadelenin sonuna 8 dakika uzatma ekleniyor.

Karşılaşma 1-1 sona eriyor.

West Ham United-Lyon 11'ler:

West Ham United: Areola, Fredericks, Dawson, Zouma, Cresswell, Soucek, Rice, Fornals, Bowen, Antonio, Benrahma

Lyon: Lopes, Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson, Thiago Mendes, Ndombele, Faivre, Lucas Paqueta, Aouar, Dembele



