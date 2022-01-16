West Ham United - Leeds United maçının öne çıkan rakamları

Premier Lig'de son 3 maçını kazanarak güzel bir seri yakalayan West Ham United, deplasmanda son 4 maçını kazanamayan Leeds United ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip sahasında rakibini yenerek ilk 4'deki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu sezon ligde kendi sahasında Leicester, Tottenham, Liverpool ve Chelsea'yi mağlup eden David Moyes, Leeds United'ı yenerek yeniden seri yapmanın peşinde.

Misafir takımın en dikkat çeken istatistiği bu sezon 9 deplasman maçından sadece düşme potasında olan Norwich'e karşı kazanmış olması.

West Ham United patronu David Moyes, Leeds United'a karşı en az 5 Premier Lig maçında görev alan tüm menajerler arasında 7 maçın 6'sını kazanarak en iyi galibiyet yüzdesine teknik adam konumunda (%86),

2020-21 sezonunda West Ham United'a 2-0 kaybeden Leeds United Aralık 1974'ten bu yana West Ham'a üst üste 2 lig maçında kaybetmese de burada işleri zor. Mücadelede ev sahibi takım galibiyete yakın taraf.