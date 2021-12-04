West Ham United-Chelsea maç sonucu: 3-2

Premier Lig'in 15. haftasında West Ham United sahasında Chelsea'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Chelsea'nin ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. West Ham ise 3 maç sonra kazanmayı başardı.

Chelsea, 28. dakikada Thiago Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Lanzini penaltıdan bulduğu gol ile maça dengeyi getirdi. 44. dakikada Mason Mount takımını bir kez daha öne geçirdi. İlk yarı Chelsea'nin 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

Karşılaşmanın 2. yarısına ev sahibi ekip daha etkili başlayan taraf oldu. West Ham 56. dakikada karşılaşmada eşitliği sağladı. 87. dakikada ise Masuaku takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. West Ham sahadan 3-2'lik galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte West Ham 27 puana yükselirken, Chelsea ise 33 puanda kaldı.







