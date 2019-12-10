West Ham United-Arsenal maç sonucu: 1 - 3

Premier Lig karşılaşmasında Arsenal, West Ham'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve tam 7 hafta sonra 3 puana kavuştu.

10 Aralık 2019, Salı 10:47
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West Ham United-Arsenal maç sonucu: 1 - 3

Kötü gidişat sonrası Unai Emery ile yollarını ayıran ve eski futbolcusu Fredrik Ljungberg'i göreve getiren Arsenal, Premier Lig'de West Ham'a konuk oldu. Çıkış arayan iki ekibin mücadelesinde kazanan konuk Arsenal oldu.

Maçın ilk yarısını Angelo Ogbonna'nın (38') golüyle West Ham önde kapatırken, Arsenal 2. yarıda attığı gollerle galibiyete uzandı. Mesut Özil'in de 90 dakika oynadığı maçta Arsenal'in gollerini Martinelli (60'), Pepe (66') ve Aubameyang (69') attı.

Bu yenilgi sonrası Manuel Pellegrini yönetimindeki West Ham 16 puanda kalırken, Arsenal 22 puana yükseldi.

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