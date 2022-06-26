West Ham United, Arnaut Danjuma için harekete geçti

Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Villarreal’in hücumcusu Arnaut Danjuma, West Ham United’ın ilgisini çekmeyi başardı. Londra kulübü Michail Antonio’nun alternatifsizliğini gidermek adına Hollandalı futbolcu için 45 milyon Euro’luk bir teklif hazırladı. Hücumda hem merkezde hem de kanatlarda görev yapabilen oyuncunun çok yönlülüğü David Moyes’un ilgisini çekti.

West Ham United Manchester United’dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Jesse Lingard ve Southampton’da kiralık oynadığı dönemde dikkat çeken Chelsea’li Armando Broja ile de ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon başında Bournemouth’tan 23.5 milyon euro karşılığında Villarreal’in yolunu tutan Arnaut Danjuma takımına 34 maçta 16 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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