West Ham United, Alphonse Areola ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den kiralık olarak transfer edilen Fransız kaleci Alphonse Areola'nın bonservisinin aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre file bekçisi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

West Ham United, geçen sezon PSG'den kiralanan Fransız kaleci Alphonse Areola'nın bonservisinin alındığını ve 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

Transferin ardından Areola şu sözleri dile getirdi: "Kendimi iyi hissediyorum, harika hissediyorum, sözleşme imzaladığım ve burada kalıcı olarak kaldığım için mutluyum ve antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Önemli olan, geçen sezon taraftarların sevgisini hissetmemdi. Benim için gerçekten önemli olan bir şey sevildiğimi hissetmek. İşimi yapmam ve onları mutlu etmek için her şeyi yapmam gerektiğini biliyorum."

29 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giymiş kalesinde ise 15 gol görmüştü.



