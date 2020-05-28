West Ham, Tiemoue Bakayoko için devrede

Fransız basını İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, Chelsea'den Monaco'ya kiralık olarak gönderilen Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna katmak istediğini belirtti.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2017-18 sezonundan bu yana takımı Chelsea'nin formasını giyemiyor. Önce Milan'a kiralanan oyuncu, bu sezonu da Monaco kadrosunda geçirmişti.

Le10 Sport, West Ham United'ın oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini belirtirken Chelsea'nin artık kiralık değil bonservisiyle satmayı düşündüğü Bakayoko için rekabet etmeleri gerekecek. 30 milyon Pound düzeyinde bir ücretle takımdan ayrılması beklenen oyuncu ile Fransız devi PSG'nin de ilgilendiği belirtiliyor.