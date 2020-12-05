West Ham - Manchester United maç sonucu: 1 - 4

İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında Manchester United, West Ham United’ı 3-1 yendi. Haftaya 9. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 5. basamağındaki West Ham United’a konuk oldu. West Ham United, soyunma odasına 1-0 önde gitti ancak Manchester United, Pogba’nın 65, Greenwood’un 68 ve Rashford’ın 78. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Manchester ekibi arka arkaya 4. galibiyetini elde etti. Bir maç eksiği bulunan Manchester United, puanını 19 çıkardı. West Ham United ise 17 puanda kaldı.



