West Ham - Manchester City maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında Manchester City, deplasmanda karşılaştığı West Ham ile 1-1 berabere kaldı ve Premier Lig'deki son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşadı.

24 Ekim 2020, Cumartesi 16:43 Son Güncelleme:
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West Ham - Manchester City maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, istenilen sonuçları almakta zorlanıyor. 6. hafta maçında deplasmanda West Ham ile karşı karşıya gelen Manchester City, bu karşılaşmadan da 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. West Ham, 18. dakikada Michail Antonio'nun attığı şık golle 1-0 öne geçerken Manchester City'de Philip Foden 51'de skoru 1-1'e getiren isim oldu. 

Manchester City, ligdeki son 4 maçında 3. puan kaybını yaşarken toplamda da 5. maçında 2. beraberliğini aldı ve puanını 8 yaptı. 6. maçını oynayan West Ham ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkarırken onlar da puanını 8'e yükseltti. 


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