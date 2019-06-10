West Ham Hasan Ali için geliyor

Hasan Ali Kaldırım, Fransa karşısındaki performansıyla izleyenleri büyüledi. 29 yaşındaki sol bek, dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Kylian Mbappe’ye sahayı dar etti. Milli yıldızı daha önceden transfer listesine alan West Ham, bu maçın ardından işi bitirmek için harekete geçti.

İngiliz ekibinin yöneticileri, bu hafta İstanbul’a gelecek. West Ham, Sarı-Lacivertliler ile pazarlık bile yapmayacak! Eğer Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağlanırsa, başarılı oyuncunun 5 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli ödenerek transfer gerçekleştirilecek.

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