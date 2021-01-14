İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Ajax'a transfer olan golcüsü Sebastien Haller'in boşluğunu doldurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Patson Daka ile ilgilendiği belirtilen West Ham için son iddia Fransa'dan geldi. Telefoot'un haberine göre İngiliz ekibi, Reims'ın başarılı oyuncusu Boulaye Dia'yı kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon şu ana kadar 12 gol atan ve Kylian Mbappe ile birlikte Ligue 1'in gol krallığı yarışında zirvede yer alan Boulaye Dia'nın Reims ile 2022'ye kadar sözleşmesi olsa da takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

West Ham United'ın ilk etapta 10 milyon Euro'luk bir teklif yapma hazırlığında olduğu aktarılırken Reims'ın ise 15 milyon Euro düzeyinde bir bonservis talep etmesi bekleniyor. Boulaye Dia'nın ismi daha önce bir başka Londra ekibi Arsenal ile anılmaktaydı.