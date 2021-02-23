13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan ve kadroya katıldığı günden bu yana eleştirilerin odak noktası olan Mbaye Diagne, şu sıralar Premier Lig'de performansıyla dikkat çekiyor. Devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanan Senegalli forvet, yeni takımına çabuk uyum sağladı.

Manchester United'a attığı golle Ada'da gündem olan, her geçen gün yükleşini sürdüren Diagne, West Bromwich Albion'ın efsane golcülerinden Kevin Phillips'in de gözüne girmeyi başardı.

'Bonservisi kesinlikle alınmalı'

Diagne'nin bu performansının WBA'yı ligde tutmaya yetmeyeceğini fakat takımı yeniden Premier Lig'e çıkarmak için etkili olacağını düşündüğünü vurgulayan Phillips, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisinin mutlaka alınması gerektiğini belirtti, ''Diagne'nin bonservisi kesinlikle alınmalı. Takım küme düşse bile Championship'te çok faydalı bir oyuncu olacaktır. Güçlü ve kuvvetli bir forvet, üzerine oyun kurabilirsiniz. Ondan pozitif sinyaller aldım.'' ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne, West Bromwich formasıyla ilk golünü Manchester United'a attı.

1.4 milyon pound bedelle West Bromwich'e kiralanan Diagne'nin satın alma opsiyonunun 4-6 milyon euro arasında olduğu gelen haberler arasında. Premier Lig'de 5 maçta forma giyen Diagne, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.