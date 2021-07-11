Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun yeniden İngiltere'de forma giymesi gündeme geldi.

İngiliz basınından Football Insider'ın İspanyol yayın kuruluşu Faro de Vigo'ya dayandırdığı habere göre West Bromwich Albion'ın bonservisi Celta Vigo'da bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu yeniden renklerine bağlamak istiyor. Haberde İngiliz ekibinin Okay'ı satın alma opsiyonunu kullanmadığı için pişman olduğu ve bonservisiyle kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.









16 maçta forma giydi

Transferin gerçekleşmesi halinde milli futbolcumuz İngiltere Premier Lig'in bir altı olan Championship'te forma giyecek. Okay Yokuşlu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı lacivert beyazlılarda 16 maça çıkmış ve takımının küme düşmesine engel olamamıştı.