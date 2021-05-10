İngiltere Premier Lig’in 35. hafta karşılaşmasında 19. sırada yer alan West Bromwich Albion ile Arsenal, Emirates Stadı’nda karşılaştı. Arsenal’e galibiyet getiren golleri, 29. dakikada Emile Smith Rowe, 35. dakikada Nicolas Pepe ve 90. dakikada Willian attı. Konuk takımın tek golü 67. dakikada Matheus Pereira’dan geldi.

West Bromwich Albion’da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı. Bonservisi Galatasaray 'da bulunan ve kiralık olarak West Bromwich forması giyen Mbaye Diagne de 56 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla 26 puanda kalan West Bromwich Albion, Premier Lig’den düşen 2. takım olurken, Arsenal 52 puana ulaşarak 9. sıraya yükseldi.