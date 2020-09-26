West Bromwich Albion - Chelsea: 3-3

Premier Lig'in 3.haftasında müthiş bir maç oynandı. Ligin yeni takımlarından West Bromwich Albion sahasında Chelsea önünde ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Slaven Bilic'in ekibi galibiyeti yakın olduğunu düşünürken Frank Lampard yönetiminde çok iyi transferler yapan Chelsea son anlarda attığı golle mücadeleyi 3-3'e getirdi ve Londra'ya puanla döndü

West Bromwich ilk 27 dakikada Callum Robinson (2) ve Kyle Bartley'in golleriyle 3-0 öne geçti. Chelsea ise 55.dakikada Mount, 70.dakikada Odoi ve 90.dakikada Tammy Abraham ile skoru eşitledi

Chelsea maçı 22 şut ve 10 isabet ile tamamlarken yeni transferlerden Havertz bir asist yaptı. Maç sonunda ev sahibi takımın oyuncuları üzüntüden kendilerini sahaya bıraktı



