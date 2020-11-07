Geçtiğimiz sezon Championship'ten İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi başaran West Bromwich Albion'da menajer Slaven Bilic ile yolların ayrılması gündemde. Sezona istenilen başlangıcı yapamayan West Brom, bu hafta sahasında Tottenham'ı konuk edeceği maçta kötü bir sonuç alırsa Beşiktaş 'ın eski hocası Slaven Bilic ile yolların ayrılması bekleniyor.

West Bromwich Albion, şu ana kadar ligde oynadığı 7 maçta galibiyet alamazken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 3 puanı bulunuyor. Transfer döneminde yönetim ile tartışmalar yaşayan Bilic, son maçta Fulham'a 2-0 kaybedilmesinin ardından hedef tahtasında yer alıyordu.

Slaven Bilic, üzerindeki baskıyla baş edebileceğini ve savaşmaya hazır olduğunu dile getirdi. West Bromwich, 8 Kasım Pazar günü TSİ 15:00'da Tottenham'ı konuk edecek.