Dünya futbolunun efsane isimleri arasına adını yazdıran ve Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder, babasından gelen haberle sarsıldı.

Wesley Sneijder'in babası Barry Sneijder, kansere yakalandı. Kötü haberi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Wesley'in kardeşi Rodney verdi.

Sneijder, babası Barry Sneijder’in kansere yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Babam kansere yakalandı ama bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Böyle bir şeyi duyduğunuzda zaman sanki durmuş gibi geliyor. Moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz, babam da şu anda mutlu. Hastalığıyla savaşacak ve biz onu destekleyeceğiz Sonunda her şey yoluna girecek."



