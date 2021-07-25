Hollanda'nın efsane futbolcularından Wesley Sneijder'den Galatasaray paylaşımı geldi.

Kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden kızının Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan Sneijder, fotoğrafa "Cim bom" notunu düştü.

4 yılda 8 kupa

Sarı kırmızılı kulüpte 2013-2017 yılları arasında futbol oynayan 37 yaşındaki eski futbolcu, Galatasaray ile 2 lig şampiyonluğu 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası olmak üzere 8 kez kupa sevinci yaşadı.