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Wesley Sneijder'den Galatasaray paylaşımı

Hollanda'nın efsane futbolcularından Wesley Sneijder, Galatasaray'ı unutmadı. işisel Instagram hesabının hikaye bölümünden kızının Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan Sneijder, fotoğrafa "Cim bom" notunu düştü.

25 Temmuz 2021, Pazar 19:37 Son Güncelleme:
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Wesley Sneijder'den Galatasaray paylaşımı

Hollanda'nın efsane futbolcularından Wesley Sneijder'den Galatasaray paylaşımı geldi.

Kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden kızının Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan Sneijder, fotoğrafa "Cim bom" notunu düştü.

4 yılda 8 kupa

Sarı kırmızılı kulüpte 2013-2017 yılları arasında futbol oynayan 37 yaşındaki eski futbolcu, Galatasaray ile 2 lig şampiyonluğu 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası olmak üzere 8 kez kupa sevinci yaşadı.

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