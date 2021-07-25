Wesley Sneijder'den Galatasaray paylaşımı
Hollanda'nın efsane futbolcularından Wesley Sneijder, Galatasaray'ı unutmadı. işisel Instagram hesabının hikaye bölümünden kızının Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan Sneijder, fotoğrafa "Cim bom" notunu düştü.
Hollanda'nın efsane futbolcularından Wesley Sneijder'den Galatasaray paylaşımı geldi.
Kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden kızının Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan Sneijder, fotoğrafa "Cim bom" notunu düştü.
4 yılda 8 kupa
Sarı kırmızılı kulüpte 2013-2017 yılları arasında futbol oynayan 37 yaşındaki eski futbolcu, Galatasaray ile 2 lig şampiyonluğu 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası olmak üzere 8 kez kupa sevinci yaşadı.