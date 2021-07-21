Galatasaray 'ın unutulmaz isimlerinden Wesley Sneijder, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanacak PSV Eindhoven maçı öncesi eski takımını ziyaret etti. Teknik direktör Fatih Terim ve eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren Hollandalı, Galatasaray’ı tekrar Şampiyonlar Ligi’nde görmek istediğini belirtti.





Galatasaray Televizyonu’na konuşan Sneijder, “Yıllar sonra buraya gelmek ve eski dostlarımı görmek çok güzel bir duygu. Burada çok güzel zamanlar geçirdim biliyorsunuz. Çok büyük başarılar elde ettik. Tekrardan burada onları görebilmek çok güzeldi. Ben yeniden sahada olacağım ve Galatasaray’ı destekleyeceğim. Tek ümidim, dileğim Galatasaray’ı tekrar Şampiyonlar Ligi’nde görmek. PSV maçı mutlaka zor geçecektir. İyi takımları var. İki önemli oyuncuları eksik, oynamayacaklar. Onlar da önemli bir avantaj Galatasaray için. Zor bir maç Galatasaray’ı bekliyor. Kalbim sizinle beraber olacak. Tek isteğim Galatasaray’ı tekrar Şampiyonlar Ligi’nde görmek.” diye konuştu.

Galatasaray taraftarlarının kalbinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Hollandalı, ”Onları inanılmaz seviyorum. Kalbimde çok özel yerleri var. Ümit ediyorum ki bir gün tekrar Galatasaray’a döneceğim.” dedi.