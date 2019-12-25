Kariyerinde Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice ve Al Gharafa formaları giyen Wesley Sneijder, sezon başında sona erdirdiğini açıkladığı kariyerine jübile maçıyla veda edecek.

Hollanda basınında yer alan haberde; milli takıma Peru ile oynanan hazırlık maçıyla veda eden Sneijder'in, 3 Haziran 2020'de jübile için çalışmalara başladığı ifade edildi.

Hollandalı yıldız, doğduğu şehir olan Utrecht'te yapacağı organizasyona Galatasaray'dayken birlikte forma giydiği Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı da davet etti.

Jübile maçında takımların teknik direktörlerinin de Inter'de şampiyonluklar yaşayan Jose Mourinho ve Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası finaline çıkan Bert Van Maarwijk yapacak.

İşte Wesley Sneijder'in jübile maçında yer alacağı iddia edilen isimler:

Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, John Heitinga, Dirk Kuyt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz, Andre Ooijer, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, Julio Cesar, Javier Zanetti, Samuel Eto’o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito, Fabio Cannavaro, Jari Litmanen.