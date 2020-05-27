Wesley Sneijder geri dönüyor

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Wesley Sneijder’in, Fatih Terim’in yardımcısı olarak Sarı-Kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılarından Hasan Şaş’ın görevden ayrılması sonrası Sneijder’in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü. Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder’in, Real Madrid’in U21 Takımı teknik direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi.

‘En büyük hayali Galatasaray’

Katar’da Al Ghrafa’da oynadığı dönemde Bülent Uygun’la çalışan Sneijder kendisini o dönemde teknik direktörlüğe hazırladığını açıklamıştı. Bülent Uygun ise, “Wesley’nin en büyük hayali bir gün Galatasaray’ın başında teknik direktörlük yapmak” demişti.