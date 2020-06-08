İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Leipzig'in golcüsü Timo Werner'in transferi konusunda anlaşma sağlamışken resmi açıklamanın bu hafta yapılabileceği belirtildi.

The Telegraph'tan Matt Law'a göre Leipzig'in Alman borsasında listelenmemesinden kaynaklı her iki kulüp, anlaşmayı istedikleri zamanda duyurma şansına sahipler.

Anlaşmanın bu hafta duyurulması için bir imkan olsa da Leipzig, Bundesliga sonunda veya Şampiyonlar Ligi macerası sona erdiğinde de bu anlaşmayı duyurabilir ama her iki durumda da anlaşmanın tamamlandığı belirtiliyor.