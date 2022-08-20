Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında tarihe geçen bir geri dönüşe imza atıldı. Werder Bremen, 2-0 geriye düştüğü zorlu Borussia Dortmund deplasmanında 3-2 kazanmayı başardı. Üstelik 88. dakikaya kadar 2 farklı geride olmasına rağmen bunu başardı.

Julian Brandt (45') ve Raphael Guerreiro'nun (77') golleriyle skoru 2-0'a taşıyan ve maçta son 2 dakikaya rahat giren ev sahibi Borussia Dortmund, üst üste yediği gollerle neye uğradığını şaşırdı... Leo Buchanan 89'da skoru 2-1'e getirdi ve Werder Bremen'i umutlandırdı. 5 dakika uzatma verilen maçta Niklas Schmidt 90+3'te skoru eşitledi. Uzatma dakikalarının son saniyelerinde 90+5'te sahne alan Oliver Burke ise konuk takıma tarihi galibiyeti kazandıran golü attı: 3-2.

Ligde ilk 2 maçını kazanan Borussia Dortmund, bu şok mağlubiyetle 6 puanda kaldı. Werder Bremen ise 3. maçlar sonunda 5 puana ulaştı.