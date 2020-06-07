Werder Bremen - Wolfsburg maç sonucu: 0-1

Almanya Bundesliga'nın 30. hafta mücadelesinde Werder Bremen, sahasında Wolfsburg'u konuk etti. Wolfsburg, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı ve Werder'in ligde kalma mücadelesinde ağır bir yara açtı.

Wolfsburg'u galibiyete taşıyan gol 82. dakikada Wout Weghorst'tan geldi.

Bu sonuçla Werder Bremen, 25 puanla 17. sırada kaldı ve 16. sıradaki rakibi Fortuna Düsseldorf ile puanını eşitleme şansını kaybetti.

Avrupa kupaları yarışını sürdüren Wolfsburg ise Hoffenheim'ın puan kaybettiği haftada kazanarak 45 puanla 6. sıradaki yerini korudu.

Karşılaşma öncesinde ise iki takımın oyuncuları, ırkçılığa karşı orta yuvarlakta diz çöktüler ve George Floyd'u andılar.