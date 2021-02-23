Almanya'nın Bremen şehrinde kurulmuş olan SV Werder Bremen spor kulübü Bundesliga'da mücadele etmektedir. Bu kapsamda temelleri 1923 yılında atılmış olan ve kullanıma 1924 yılında açılan Weser Stadyumuna ev sahipliği yapan bir takımdır. Weser Stadyumu Almanya'nın Bremen kentinde çok amaçlı bir yapı olarak inşa edilmiştir.

Werder Bremen Stadı'nın adı nedir?

Ev sahipliğini yapan takımı olan ve bu doğrultuda Werder Bremen adıyla bilinen hem ünlü hem de tarihi stadın adı Weser Stadyumudur. İnşa ediliş tarihi bakımından Almanya'nın en eski statları arasında yerini almaktadır.

Werder Bremen Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Futbol tutkunları tarafından merak edilen konulardan biri de Weser Stadyumunun kapasitesi olmaktadır. Dolayısıyla bu konuda pek çok insan araştırma yapmakta ve kafasında oluşan soruların yanıtlarını internette aramaktadır. Çok merak edilen sorunun yanıtı ise Weser Stadyumunun kapasitesi 42.358 seyirci olarak verilmektedir.

Almanya'nın güçlü spor kulüplerinden biri olan ve bu anlamda pek çok futbol sever tarafından tanına Werder Bremen futbol takımı düzenlediği iç saha maçlarını Weser Stadyumunda oynamaktadır. Bu bakımdan takım taraftarları takımlarının oynadığı iç saha maçlarını bu stadyumda izleme olanağı bulmaktadır.

Stadyum sahip olduğu ferah atmosferi ile Werder Bremen taraftarlarına, takımlarının maçlarını izlerken kendilerini oldukça konforlu bir ortamda hissettirecek şekilde tasarlanmış olan bir yapı barındırmaktadır. Bu özelliği sayesinde çok sayıda taraftarın takımlarına büyük bir keyif alarak destek verme olanağını elde etmesini sağlamaktadır.