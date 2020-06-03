Werder Bremen - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 0-3

Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftanın kapanış maçında milli futbolcular Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın formasını giydiği Werder Bremen, Eintracht Frankfurt'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında Eintracht Frankfurt, rüzgarı esti. Adi Hütter'in ekibi, üstünlük sağladığı rakibini 3-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Frankfurt'a 3 puanı getiren goller; 61'de Andre Silva ve 81 ile 90'da Stefan Ilsanker'den geldi.

Bu sonucun ardından 35 puana yükselen Frankfurt, 35 puana yükseldi ve 11. sıraya yerleşti.

Düşme hattında kalan Werder Bremen ise haftayı 25 puanla 17. sırada kapattı. Bremen'de sakatlıkları devam eden milli futbolcular Nuri Şahin ve Ömer Toprak, maç kadrosunda yer almadılar.