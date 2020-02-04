Werder Bremen – Borussia Dortmund maçı iddaa oranları

Son 3 lig maçının 3’ünde de 5 gol atan Dortmund gol atmaya doyamıyor. Hafta sonu Union Berlin’i yenip haftayı 3. sırada kapatan Dortmund şimdi Almanya Kupası’nda Werder Bremen ile mücadele edecek. Werder Bremen ligdeki son 10 maçının yalnızca 2’sini kazanabildi (8M). Gidişatta umut vermeyen ev sahibinin, karşılarında gol canavarı bir takım olmasından kaynaklı dersine iyi çalışıp sahaya iyi bir taktikle çıkmalarını gerektirecek. Özellikle golcü oyuncuları Erling Haaland’ı durdurma konusunda zorlanabilirler. Almanya Kupası mücadelesini misli.com üzerinden canlı izleyerek takip edebileceksiniz. Tek maç ve canlı iddaa seçenekleriyle de bahis yapıp kupadaki mücadelenin heyecanına ortak olabilirsiniz.

Bu istatistiklere dikkat!

• İki takım arasında oynanan son 5 maçın 2’sini Dortmund kazanırken Werder Bremen galip ayrılamadı (3B).

• Dortmund’un son 5 maçının 4’ü 3,5 Üst bitti.

• Werder Bremen son 5 resmi maçında 1 galibiyet alabildi (4M).

Öne çıkan bahisler

Misli.com’dan canlı bahis yapılabilecek ve aynı zamanda canlı izlenebilecek karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’a yakını Dortmund’un kazanacağı görüşünde.







