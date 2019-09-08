Wenger: Terim büyük hoca

Dünyaca ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger, Galatasaray’ı yorumladı, Fatih Terim’den övgü dolu sözlerle bahsettti. Uzun yıllar Arsenal’i çalıştırdıktan sonra dinlenmeye çekilen tecrübeli çalıştırıcı, Beinsports’a verdiği röportajda, “Fatih Terim çok tutkulu bir adam. Derin bir futbol bilgisine sahip. Çok güçlü ve dirençli bir kişilik. Özel bir karakter ve Türkiye’de bu sayede uzunca bir süre ayakta kalmayı başardı. Geçen sene Bodrum’da yeniden kendisiyle bir araya geldim ve güzel vakit geçirdik. Galatasaray deyim yerindeyse onun bebeği gibi. Takımdan ayrılıyor, geri geliyor ama her zaman şampiyonluk elde etmeyi başarıyor. Kendisi büyük bir antrenör” diye konuştu.

‘Grubun favorisi Real ve PSG’

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki grubunu değerlendiren Wenger, “Bence bu derece zorlu bir grupta yer almak Galatasaray için bir handikap. Ellerinden geleni yapacaklardır. Real Madrid ve PSG grubun favorileri. Bence Galatasaray, Avrupa Ligi’nde devam edebilmek için Club Brugge ile savaşmak zorunda” dedi ve şöyle devam etti:

‘Teknik kapasiteyi artıracak’

“Jean Michael Seri, Fildişi Sahilli bir oyuncu, Nzonzi ile birlikte gerçekten teknik oyuncular. Takımınızı dengede tutmanız gerekiyor. Seri ve keza Nzonzi de akıllı oyuncular. Defansif anlayıştan ziyade hücum mentalitesi taşıyan futbolcular. Bu yüzden takımın teknik kapasitesini arttıracaklardır.”