Wenger: Mesut Özil Ocak ayının en büyük transferi

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından uzun süre Arsenal takımında Mesut Özil'in teknik direktörlüğünü yapan Arsene Wenger transferi değerlendirdi.

Yayıncı kuruluşa özel röportaj veren Wenger, "Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir" ifadelerini kullandı.

Wenger ayrıca, " Onun her zaman Arsenal'de olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı" şeklinde konuştu