Wembley’de ultra lüks loca

Wembley’de bir gece İngiltere’nin ev sahipliğinde düzenlenecek ve üç hafta sürecek UEFA Kadınlar 2022 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda taraftarlar yattıkları yerden maç izleme keyfi yaşayabilecek. Wembley Stadı’nda oluşturulan çatı katı dairesi şeklindeki özel locada bir gecelik konaklama imkanı ve final maçı için ilgililerin beğenisine sunuldu.

Seyirciler, içerisinde yatak odası ve oturma odası ile kendisine ait balkonu bulunan daireden maçı izleyebilecek. Sahada kahvaltı keyfi EURO 2022’nin konaklama sponsoru olan Booking.com tarafından rezervasyonu yapılan daireyi kiralayacaklar, maçın ertesi sabahı saha kenarında kahvaltı yapma imkanına da erişecek. Şirketin pazarlama direktörü Arjan Dijk, “Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde bu müthiş konaklama deneyimini sunuyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Bir ilk olacak deneyimler bizler için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Açılış Old Trafford’da

İngiltere’deki sekiz şehirde bulunan 10 ayrı stadyum, Kadınlar EURO 2022 finallerine ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz sene düzenlenmesi gereken organizasyon, Avrupa’daki kovid salgını durumundan dolayı bu yaza alınmıştı. 13.’sü düzenlenen UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nın, katılan takım sayısının 16’ya çıkarıldığı haliyle ise 2.’si organize edilecek. İngiltere ile Avusturya arasında 6 Temmuz’da Old Trafford’da oynanacak karşılaşma ile start alacak turnuva, 31 Temmuz’da Londra’daki Wembley Stadı’ndaki finalle son bulacak.

(Milliyet)