Welinton’dan büyük hata

Ceza sahası ön çizgisinde sırtı dönük şekilde topu alan Thelin’e arkadan faul yapan Welinton, VAR’ın penaltı kararı sonrası büyük üzüntü yaşadı. Her ne kadar kaleci Ersin bu penaltıda gole izin vermese de, Siyah-Beyazlılar devamında maçı çeviremedi.

4 maç sonra N’Koudou 11’de

Aboubakar’ın sakatlığında Larin forvete geçerken, Kevin N’Koudou ise sol kanatta şans buldu. Ligde 4 maç aradan sonra ilk 11’de olan yıldız futbolcu, karşılaşma boyunca etkisiz bir performans gösterdi. Hücum hattında bir türlü beklenen fırsatları yaratamayan N’Koudou, en son 27. haftadaki Denizlispor maçına 11’de başlamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kulübede alternatif olmadığı için N’Koudou’yu 90 dakika sahada tuttu.



