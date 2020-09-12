Welinton’a penaltı uyarısı

Siyah-Beyazlılar’ın Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Welinton, Süper Lig öncesinde çıktığı 3 maçın 2’sinde penaltı yaptırmıştı. PAOK’la oynanan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ve Antalyaspor’la yapılan hazırlık karşılaşmalarında yaptığı müdahaleler sonrasında penaltıya sebebiyet veren Welinton’a, yarınki Trabzonspor maçı öncesinde teknik ekipten uyarı geldi. Sergen hoca, oyuncusundan daha soğukkanlı davranmasını ve basit hatalar yapmamasını istedi.