Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren ve Alanyaspor'dan N'Sakala'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Akdeniz ekibinden bir transfer daha yaptı. Siyah beyazlılar, Alanya'nın 31 yaşındaki stoperi Welinton transferini bitirdi.

Tecrübeli savunmacı bugün İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı savunmacı, siyah-beyazlılarla görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Havaalanında Beşiktaşlı yöneticilerin karşıladığı Welinton, transferinde son detayları görüştükten sonra yarın sağlık kontrolüne girecek.

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki savunmacıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.











