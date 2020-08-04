Siyah-Beyazlı yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın transfer zirvesi gerçekleştirdi. Victor Ruiz’in ayrılığı sonrasında savunmaya mutlaka takviye isteyen genç hoca, kendisinin ilk adayının Alanyaspor’lu Welinton olduğunu belirtti. 31 yaşındaki stoper için tüm şartların zorlanması gerektiğini dile getiren başarılı çalıştırıcı, Fatih Aksoy konusunda da son kararını verdi. Yönetimi ikiye bölmüştü. Sivasspor’da gösterdiği başarılı performansın ardından Kara Kartal’a dönen genç oyuncunun, Welinton’a karşılık Alanya’ya verilmesi konuşuluyordu. Ancak bu durum yönetimi iki böldü. Birkaç yönetici, 21 yaşındaki oyuncunun Alanya’ya bonservisi ile gitmesine karşı çıktı. Sergen hoca ise, "Fatih topu rakibe veren takımlarda oynayabilecek kaliteli bir oyuncu. Ancak biz topu tutan, oyunu rakip sahaya yıkan bir takımız. Bizim sistemimize göre yeterli değil. Pas yüzdesi çok düşük. O nedenle oynatmayı düşünmüyorum, bonservisiyle gidebilir" dedi.

Yüzde 50 pay...

Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları da Sergen hocanın net tavrı sonrasında kararını verdi. Genç oyuncu, Welinton’a karşılık Akdeniz ekibine verilecek ancak sözleşmeye yurt dışına satışından yüzde 50 pay maddesi eklenecek. Bu konuda Turuncu-Yeşilliler ile görüşmeler kıran kırana devam ediyor.

Fanatik Özel / Süleyman Hatısaru