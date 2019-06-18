Danny Welbeck’in talebi: 5 milyon Euro! Arsenal Kulübü ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Danny Welbeck için ilk temas gerçekleşti. Bonservisi elinde olan ve İngiltere Premier Lig ekipleri başta olmak üzere birçok kulüpten teklifler alan yıldız oyuncu, Galatasaray opsiyonuna olumsuz bakmadı ancak ciddi bir para talep etti. 29 yaşındaki İngiliz golcünün, 5 milyon Euro garanti para ve 3 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

İLİŞKİ KOPARILMAYACAK

Bonservisi elinde olması ve UEFA’nın koyduğu kısıt nedeniyle İngiliz golcüyü gündemine alıp nabız yoklayan Galatasaray’a Welbeck tarafından çıkarılan toplam 15 milyon Euro’luk paket yönetim tarafından astronomik bulundu. Sarı kırmızılı yönetim, yine de tecrübeli futbolcu ve menajeriyle ilişkiyi koparmayı düşünmüyor. Bu kadar yüksek bir maddi yükün altına girmeye sıcak bakmayan yönetim, rakamın makul düzeylere indirilmesi halinde görüşmelere devam edecek.

ÖNCELİĞİ İNGİLTERE'DE KALMAK

29 Yaşındaki golcünün yüksek rakam telaffuz etmesinin en önemli nedeninin İngiltere’de kalmaya öncelik vermesi olduğu belirtiliyor. Sarı kırmızılı taraftarlar ise sosyal medyada, dünyaca ünlü yıldıza ‘Come to Galatasaray’ mesajları gönderirken, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bu aşamada zor olduğu öğrenildi. Arsenal Kulübü ile sözleşmesi sona eren Welbeck, görev aldığı 311 maçta 70 gol atıp 40 asiste imza attı.

Kaynak: Hürriyet