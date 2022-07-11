Beşiktaş 'ın yeni transferi Wout Weghorst, "her şeyi sahada sergileyip, başarılı bir takım göstermek istiyorum. Hediye karşılığı olarak umarım kupalar, şampiyonluklar kazanacağız ve harika başlayan bağ unutulmaz bir yılla beraber daha da kuvvetlenecek" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş'ta yeni transfer Wout Weghorst, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş taraftarlarının transferi öncesinde kendisine, akrabalarına ve arkadaşlarına sosyal medya üzerinden çok sayıda mesaj attığını belirten 29 yaşındaki Hollandalı golcü, "Evime kitap, hırka, Türk yemekleri gibi hediyeler geldi. Beşiktaş'ı tercih etmemdeki en büyük faktör, bu istekti. Binlerce mesaj, taraftarların ilgisi ve çok istemesi beni çok iyi hissettirdi. Bu kadar sevgi ve sıcak ilişki varsa taraftarla özel ve benzersiz bir bağ oluşturabiliriz diye düşündüm. Bunu kariyerimde hiç yaşamadım. Bu kadar çok ilgi ve istek beni çok mutlu hissettirdi. Bu ilgiyi kim yaşasa mutlu olurdu" şeklinde konuştu.

"HARİKA BAŞLAYAN BAĞ, UNUTULMAZ BİR YILLA BERABER DAHA DA KUVVETLENECEK"

Taraftarların gönderdiği hediyelere şampiyonlukla cevap vermek istediğinin altını çizen Weghorst, "Beşiktaş için ne gerekiyorsa her şeyi sahada sergileyip, başarılı bir takım göstermek istiyorum. Hediye karşılığı olarak umarım kupalar, şampiyonluklar kazanacağız ve harika başlayan bağ unutulmaz bir yılla beraber daha da kuvvetlenecek" İfadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ 1 AY ÖNCE BAŞLADI"

Siyah-beyazlı ekibin kendisine ilgisinin 1 ay önce başladığını ifade eden Wout Weghorst, "Benim için yeni bir mücadele ve yeni bir macera. Bu mücadeleden dolayı heyecanlıyım. Daha önce Türkiye ile çok fazla iletişimim olmamış, teklif gelmemişti ama bildiğim en net şey Türk taraftarların harika ve coşkulu olduğuydu. Beşiktaş'ın ilgisi 1 ay önce başladı. Bu ilgiyi görünce kendimi iyi hissettim. Taraftarları ve ülkeyi düşündüğümde kariyerim için çok iyi bir adım ve mücadele olacağını hissettirdi. Beşiktaş'ın ve Türkiye'nin en iyi seçenek olduğunu hissettim. Süreç heyecanla ilerledi. Çok iyi başlayan bu sürecin iyi şekilde devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

"GOMEZ KADAR BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez kadar başarılı olmak istediğinin altını çizen Hollandalı golcü, "Takım içinde sıcak bir şekilde karşılandım. Kendimi iyi hissediyorum. Gomez inanılmaz bir futbolcu. Almanya'da oynadığım için kendisini tanıyorum. Beşiktaş'ta muazzam işler çıkardı. Gomez'e saygı duysam da ben başka bir oyuncuyla karşılaştırılmayı seven biri değilim. Ben kendi özelliklerimi yansıtıyorum. Bazı benzerlikler olabilir. Ancak ben kendi özelliklerimle öne çıkmak ve burada Gomez kadar başarılı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"GOL KRALI OLMAK İSTİYORUM"

Her forvet oyuncusu gibi gol kralı olmak istediğini söyleyen Weghorst, şöyle konuştu:

" Transfer sürecinde hocamızla konuştuk. Benimle ilgili neler düşündüğünü, takıma neler katacağımı net biliyorum. Hocamın istediklerinin bende var olduğunu biliyorum. İki forvetli sistemde sürekli baskının yüksek olması, enerjik ve tempolu oynamak gerekiyor. Bu oyun içinde forvet olarak tempoyu yüksek tutmam lazım. Hocam benden bunu bekliyor. Bu sisteme alışkınım. Almanya'da uzun süre bu sistemde oynadım. Bütün bunlardan sonra gol atmam bekleniyor. Sürekli ceza sahası içinde olup, gollerle katkı vermem gerekiyor. Hocanın istediği oyuncu tipi olduğumu söyleyebilirim. Forvet olarak en büyük görevim maksimum gol atmak. Almanya'da gol kralı olmak isterdim ama rakiplerim Haaland ve Lewandovski'ydi. Onların arkasında üçüncü olmak beni tatmin ediyor. Her zaman en iyisi olmak gerekiyor. Türkiye'de de her forvet gibi gol kralı olmak istiyorum. Adım adım düşünüyorum. Şu anda buradayım ve mutluyum. Ligin başlaması için taraftarlarla o atmosferi yaşamak içir sabırsızlanıyorum. Burada hedefim adım adım her maçı ve şampiyonluğu kazanmak. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadım. Kısa vadede en büyük hedefim Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp, goller atmak. Geleceğin neler getireceğini kimse bilemez. Taraftarlarımızla beraber çok iyi bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum."

"BEŞİKTAŞ GİBİ BİR TAKIMIN FORVETİ OLMAK BASKIYI BERABERİNDE GETİRİR"

Üzerinde baskı olacağını ancak bu baskının çok normal olduğunu söyleyen Weghorst, "Beşiktaş gibi oynadığı tüm kulvarlarda kupa için yarışan takımın çok iyi oyuncuları ve rotasyon imkanı olması lazım. Beşiktaş gibi bir takımın forveti olmak baskıyı beraberinde getirir. Kulüp beni seçiyorsa, gol atmak zorundayım. Bu baskı çok doğal bir süreç. Kariyerimde şimdiye kadar çok gol attım. Burada da bunu yapmamak için bir sebep yok. Beşiktaş'ta kalbimle oynayıp savaşarak ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Önde oynamamız ve çok gol atmamız lazım" diye konuştu.

"SAHADA OLMAK VE TOPLA İDMAN YAPMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Sahada yer almak ve topla antrenman yapmak için sabırsızlandığını belirten Weghorts, "Üç haftalık tatilin son haftasında fiziksel olarak hazırlanmaya başlamıştım. Şimdi hem idmanlarda hem çeşitli testlerde yer alıyorum. Hocalarımın yapması gereken kondisyon yüklemesi var. Sahada olmak ve topla idman yapmak için sabırsızlanıyorum. Diğer arkadaşlarımın fiziksel antrenmanlarını yapmam gerekiyor. Oyun sistemimizde topu kaybettikten sonra geri kapma, baskı yapma mantalitemiz olduğu için bu tür idmanları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Herkes bu durumdan memnun. Savaşan, baskı yapan takım olmak için bu kampta hepsini yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de mutluyum" ifadelerini kullandı.

"DUYGUSAL VE NET BİR İNSANIM"

Duygusal ve net bir insan olduğunu söyleyen Hollandalı golcü sözlerini şöyle noktaladı:

"Saha dışında iyi insan olmayı hedeflediğini söyleyen Weghorst, "Saha içinde ve saha dışındaki kariyerim benzer. Ben net ve duygusal bir insanım. Hislerimi yoğun yaşarım. Saha içinde takım için her şeyi veren, başarı için savaşan biriyim. Saha dışında da benzerim. Öncelikli hedefim iyi bir insan ve iyi bir baba olmak."

DHA