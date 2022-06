Weghorst’ta son saatler! Son dakika Beşiktaş haberi

Kara Kartal’ın İngiliz ekibi Burnley’d en kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Hollandalı forvet Wout Weghorst’un İstanbul’a gelişi için artık son saatler sayılıyor. Deneyimli futbolcuyla garanti ücret, maç başı artı bonuslar olmak üzere ortalama 3.2 milyon Euro bandında bir maliyete anlaşmaya varan yönetim, Burnley’yle de düşük bir bedel karşılığında oyuncuyu kiralamak için el sıkışmıştı. Son süreçte Beşiktaş ’ın, Ada kulübünden sözleşmeye satın alma opsiyonu eklenmesi için talepte bulunduğu ve bu konuda pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Yönetimin, Burnley’le bu rakam konusunda ortak bir noktada buluşması sonrasında Weghorst, İstanbul’a gelecek ve Siyah-Beyazlı formayı giyecek. Transferin, saatler içerisinde bitmesi bekleniyor.

Süre doldu...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk olarak forvet transferini bitirmek istediklerini söylemişti. Çebi, 3 gün önce yaptığı açıkalamada, “Wout Weghorst transferinin çok uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün içinde bitmesi lazım. Kararı olumlu gözüküyor, şu anda kulübüyle uğraşıyoruz. Muleka da listemizdeki isimlerden bir tanesi ama Weghorst şu anda daha önde ve önceliğimiz onda. Cenk için kapımız her zaman açık. Her zaman için çözebileceğimiz bir konu olarak gözüküyor. Kendisi de istekli ama her şeyin bir ’aması’ var” demişti.

Gökmen Özcan