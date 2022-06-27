Michy Batshuayi ve Cyle Larin’le yollarını ayıran Beşiktaş ’ın uzun süre beklediği Wout Weghorst’la artık imza aşamasına gelmesi Teknik Direktör Valerien Ismael’in yüzünü güldürdü.

Hollandalı golcü en başından beri teknik patron Ismael’in birinci tercihiydi. Başkan Ahmet Nur Çebi de her fırsatta golcü transferine büyük önem verdiklerini belirterek, Weghorst’un ilk hedefleri olduğunu ifade etmişti.

Valerien Ismael oyun planı doğrultusunda transferde üç golcü belirlendi. Wout Weghorst, Alexander Sörloth ve Adam Buksa’nın isimlerini yöneticilere ileten Fransız hoca, Hollandalı forveti birinci sıraya yazdı.

Ismael, Weghorst’u oyun planına en uygun isim olduğu için ısrarla istedi. Deneyimli futbolcu; kalabalık savunmalara karşı yüksek gol becerisi, iyi bir bitirici olması, hava toplarındaki etkinliği, duvar olabilme ve asist özellikleri nedeniyle Ismael’in en çok istediği isim oldu.

Wout Weghorst’un yanı sıra Romain Saiss’in de Valerien Ismael’in en çok üzerinde durduğu ve istediği stoper olduğu da aktarıldı. Siyah-beyazlı teknik adamın, Wolwerhampton’la sözleşmesi biten 32 yaşındaki Faslı stoperi çok beğendiği ve üçlü savunmanın merkezinde görevlendireceği vurgulandı. Stoper ve golcü transferinde ilk hedeflerine ulaşan Ismael’in bu konuda yönetime teşekkür etttiği de belirtildi.

Bu arada Burnley’den 1 yıllığına kiralanacak olan Weghorst’un yarın veya çarşamba günü İstanbul’a getirilmesinin planlandığı ifade edildi.

14 KEZ MİLLİ OLDU

Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı’na ilk kez Mart 2018’de çağrıldı ve ilk maçını İngiltere’ye karşı oynadı. Son 4 yılda 14 kez milli formayı giyen deneyimli futbolcu rakip fileleri 3 defa havalandırırken 1 kez de asist yaptı.

Profesyonel kariyerine ülkesi Hollanda’da başlayan Wout Weghorst beş farklı takımın formasını giydi. Bu kulüplerde toplam 389 resmi maça çıkan tecrübeli forvet 162 gol ve 46 asistlik performans sergiledi. Ara transferde 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg’dan Burnley’e geçen Weghorst, İngiliz kulübüyle 2025’e kadar geçerli sözleşme imzalamıştı. (Skorer)