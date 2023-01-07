Beşiktaş , Süper Lig 'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, zirve yarışına tutunmak adına önemli bir galibiyete imza attı.

Golcüler sahnede

Beşiktaş'ı Kasımpaşa karşısında galibiyete götüren goller, forvetteki yıldızlarından geldi. 28. dakikada Cenk Tosun ile öne geçen Kara Kartal, 45+6'da Wout Weghorst ile farkı 2'ye çıkarmıştı. Kasımpaşa'nın tek golü ise 69. dakikada Ahmet Engin'den geldi.

Weghorst'un gol sevinci kafaları karıştırdı

Beşiktaş'ı ilk yarının sonunda 2-0 öne geçiren Wout Weghorst'un gol sevinci, kafaları karıştırdı. Siyah-Beyazlılarda kiralık olarak forma giyen ve ismi transfer dedikodularına karışan Hollandalı yıldızın taraftara ve kulübe yönelik sevgi gösterisi içeren gol sevinci, 'Veda mı ediyor?' algısını yarattı.

Gol sonrası duygusal bir sevinç gösterisinde bulunan ve taraftara doğru el sallayan Hollandalı yıldızın ara transfer dönemiyle birlikte takımdan ayrılma ihtimali, taraftarları endişeye sürükledi.

Dünya Kupası ile piyasası yükseldi

Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst, Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla Arjantin'e karşı attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti. Maç sonrası Lionel Messi ile yaşadığı tartışma da gündem olan golcü oyuncu için özellikle İngiltere'de yeniden forma giymesine yönelik iddialar çoğalmıştı.

İngiltere'de gündem oldu

Weghorst'un durumu bir anda İngiltere'de gündeme oturmuştu. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'un Burnley Menajeri Vincent Kompany'nin istemesi durumunda ocak ayında İngiltere'ye dönebileceği iddia edilmişti. Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ın sakatlık sorunları nedeniyle ocak ayında geri çağırma ihtimalinin varlığı gündeme gelmişti.

Kompany açıklama yaptı

İngiltere Championship'te Burnley'nin Queens Park Rangers'ı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Burnley Menajeri Vincent Kompany'ye Wout Weghorst'un durumuna ilişkin sorular yöneltilmişti.

Weghorst'un geri çağrılmasıyla ilgili sözleşmesinde bir madde olup olmadığıyla ilgili olarak Kompany, "Şu anda sahip olduğum oyuncu grubuna odaklandım. Weghorst, Dünya Kupası'nda iki gol attı ve sizi anlıyorum onu soracaksınız. Sözleşmede onu geri çağırma maddemiz olduğu yönünde bana herhangi bir şey söylenmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Ceyhun Kazancı'ya sorulmuştu

12 Aralık'ta Wout Weghorst'un bonservisini almak istediklerini belirten Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Opsiyon tutarlarına çok fazla takılmamak lazım. Önemli olan oyuncunun isteği. Weghorst Türkiye'ye çok alıştı ve mutlu. Değerli bir aile babası. Weghorst'un bonservisini almak istiyoruz. Wout Weghorst'un satın alma opsiyonu 10 milyon Euro" ifadelerini kullanmıştı.

Veda mesajı mı? Menajerinden açıklama!

Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, akılları karıştıran gol sevinci sonrası FANATİK'ten Gökmen Özcan'a açıklamada bulundu. Sevincin bir ayrılık mesajı taşımadığını belirten Cziommer, "Her şey yolunda. Bir problem yok. Wout, sadece bir kutlama yaptı" ifadelerini kullandı.

Yönetim de doğruladı

FANATİK'ten Gökmen Özcan, Weghorst'un menajeriyle yaptığı görüşme sonrası yöneticilerle de bir konuşma gerçekleştirirken herhangi bir sorunun olmadığı ve Hollandalı yıldızın Beşiktaş ile devam edeceği yönünde bilgi aldı.

FANATİK ÖZEL