Spor Toto Süper Lig ’de dün akşam Kasımpaşa’yı konuk eden Beşiktaş , rakibini 2-1’lik skorla devirmeyi başardı. Takımın Hollandalı santrforu Wout Weghorst, Kara Kartal’ın ikinci golüne imzasını attı. Kaydettiği sayı sonrasında Vodafone Park’ta tribünlerin önüne giden Weghorst, taraftarlara, ‘Güle güle’ diyerek el salladı. Bu gelişme sonrasında Fransız basınından bir iddia geldi.

Manchester United’ın Hollandalıyı golcüyü devre arasında almak için girişimlerde bulunduğunu yazan Fransız basını, golcü oyuncunun transferinde aşama kaydedildiğini ve sona geldiğini belirtti. Weghorst, maç sonunda da saha kenarında oturarak taraftarı selamladı ve sonrasında saha kenarındaki kulüp personeliyle vedalaştı.

Menajeri açıklama yaptı ama...

Weghorst, dün bu hareketleriyle gündem yaratırken Beşiktaş Yönetimi’nden de farklı bir bilgi paylaşıldı. İdareciler, Weghorst’u Burnley’den sezon sonuna kadar kiraladıklarını ve kontratında herhangi bir çıkış maddesinin bulunmadığını belirttiler.

Öte yandan Hollandalı santrforun menajeri Simon Cziommer, de FANATİK’e yaptığı açıklamada, “Her şey yolunda. Bir problem yok. Wout, sadece bir kutlama yaptı” ifadelerini kullandı.

Ceyhun Kazancı'dan maç sonu açıklama

Kasımpaşa maçı sonrası Wout Weghorst'un golden sonraki hareketlerine ilişkin NTV Spor'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Weghorst neden taraftara veda etti, neden öyle bir hareket yaptı anlamadım. Şu an bizim futbolcumuz. Burnley ile sözleşmemizde devre arası geri dönmesini veya ayrılmasını içeren bir madde yok. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor" ifadelerini kullandı.

Transfer için kendileriyle anlaşılması gerekliliğine dikkat çeken Kazancı, "Eğer Manchester United veya başka bir takım Wegnorst’u isterse zaten Burnley ile görüşecek. Burnley o zaman bizimle temasa geçip ayrılık şartlarını görüşecek. Biz kabul edersek sözleşme fesih olur. Aksi taktirde sezon sonuna kadar bir yere gidemez. Ayrılığa onay vermemizin de bir karşılığı olur. Örnek veriyorum. Burnley bize ‘Weghorst için şu takımla anlaştık. Bonservis bedelinin yarısını size veriyoruz.’ diyebilir. Bu farklı bir şart da olabilir. O zaman oturur konuşuruz" dedi.

Sadece pay alırsa...

Tüm bu yaşananlar Siyah-Beyazlı camiada adeta deprem etkisi yaratırken yönetimin, bugün Weghorst ve menajeriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Beşiktaş, Weghorst’la sezon sonuna kadar devam etmek istiyor ancak eğer Burnley, Manchester United’la anlaşır ve oyuncu da gitmek için ısrarcı olursa Siyah-Beyazlılar, bu transferden büyük bir pay alma karşılığında bu operasyona olumlu yanıt verebilir.