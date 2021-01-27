Son dakika... Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, PSG maçında uğradığı ırkçılık skandalıyla tüm dünyanın gündemine gelmişti. Fransız ekibiyle oynanan müsabakada 4. hakem Constantin Coltescu, yardımcı antrenör Webo'ya karşı ırkçı söylemlerde bulunmuştu. Müsabaka hem Başakşehirli hem de PSG'li oyuncuların tutumları sayesinde ertelenmiş ve ertesi gün başka hakemlerle kaldığı yerden devam etmişti. Bu maçtan aylar sonra çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde Pierre Webo'nun PSG deplasmanında maruz kaldığı ırkçılık tüm dünyada büyük yankı bulurken, Kamerunlu antrenör o anlarda yaşananlarla ilgili France Football'a konuştu.

Webo, PSG'nin eski teknik direktörü Tuchel'in kendisine inanmadığını daha sonradan öğrendiğini açıkladı.

PSG'NİN ESKİ HOCASINDAN FLAŞ SÖZLER! "MAÇI OYNAMAMAK İÇİN..."

Alman teknik adamın Başakşehirli Fredrik Gulbransen ile o anlarda sohbet ettiğini ve olayın kahramanı 4. hakem Constantin Coltescu'ya giderek, "Bunu gerçekten dedin mi yoksa oynamamak için mi böyle yapıyorlar" dediğini açıkladı.

Bu sözleri Gulbransen'in kendisine aktardığını ve ilk duyduğu anda, "İnanamıyorum, bu normal değil. Bunun Tuchel'den geldiğine inanamıyorum" diyerek şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Webo, "Türkiye'den daha yola çıkarken maçı oynamak istemediğimizi iddia etmiş. Tuchel'den bu dayanışmayı göremedik" sözleriyle de Chelsea ile anlaşan Tuchel'i sert ifadelerle eleştirdi.