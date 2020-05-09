Beyaz kan hücreleri tıp dilinde aynı zamanda lökosit olarak bilinmektedir. Halk arasında beyaz küre ya da akyuvar şeklinde de tabir edilmektedir. Beyaz kan tahlili de bu doğrultuda paralel olarak ortaya çıkmıştır. Zararlı toksinleri ve vücuttaki belirli birtakım zararlı canlılara karşı koruma sağlayan önemli bir bağışıklık sistemi olarak da öne çıkar. Diğer bir tabirle temel savunma sistemi olarak savaşçı hücreler şeklinde bilinirler.

WBC kan değeri nedir, normal değer aralığı kaç olmalı?

İngilizcede White Blood Cell olarak bilinen WBC yani beyaz kan hücreleri, vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle belli başlı bazı toksinler ile beraber birçok zararlı unsura karşı vücudu koruma altına alır. Bu tür durumlar söz konusu olduğunda vücutta üretimi gerçekleştirilen bu hücreler ciddi oranda artış gösterir. Eğer bu artış ve referans aralığı üzerine çıkarsa o zaman belli başlı bazı hastalıkları işaret ettiği anlaşılır.

Zira beyaz küre olarak bilinen bu kan hücreleri vücuda giren virüsler, bakteri ve toksinlere karşı yüksek oranda üretilir. Sağlığı tehdit edecek olan zararlara karşı vücudu korumak için yapılan bu üretim, ciddi hastalıklar söz konusu olduğunda yüksek oranda artış gösterir. Böyle durumlarda yapılacak olan Kan testi ile beraber hemogram yani kan sayımı üzerinden gerekli beyaz kan hücresi WBC değeri ortaya çıkarır. Bu miktarlar belirli bir referans aralığını gösterir ve eğer düşüklüğü ya da yüksekliği söz konusu ise, erken zamanda doktor kontrolü altında tedavi yöntemleri ele alınmalıdır.

Laboratuvar ortamlarında ele alınan WBC değerleri buna bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Aynı zamanda cinsiyet ile beraber yaşa bağlı olarak da belli başlı bazı farklılıklar yaşanabilmektedir. Ancak genel itibariyle sağlıklı bir insanda olması gereken değer aralığı, ‘1 milimetreküp kanda 4 bin ila 10 bin’ arasında bulunması gerekir. Diğer bir tabirle Sağlıklı bir insanın WBC değeri olarak bu miktarlar arasında lökosit yer alması gerekmektedir.

Beyaz hücreler Bağışıklık sisteminin temel yapıları arasında yer alır. Özellikle virüs ve bakteri ile beraber pek çok değişik toksin konusunda yüksek bir koruma sağlar. Böylece insan sağlığını tehdit edecek zararlılara karşı bir koruma çemberi oluşturur. Ancak bazı zamanlar referans değerinin üzerine çıkması ile beraber, sağlık sorunlarının çok daha ciddi boyutlara ulaştığı anlaşılır.

WBC değeri yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Normal yani sağlıklı bir insanda WBC değeri 4 bin ile 10 bin kan hücresi arasında bulunması gerekir. Ancak belli başlı bazı hastalıklara işaret etmesi ile beraber lökosit değerleri 10 bin kan hücresinin üzerine çıkabilmektedir. Böyle durumlarda belli başlı bazı hastalıklardan söz etmek mümkündür.

- Pek çok farklı virüs bakteri ve toksinler,

- Enfeksiyon dışı iltihapları,

- Bağırsak iltihapları,

- Organlar üzerinden belli başlı bazı kanserler,

- Kalp krizi,

- Lösemi,

- Anksiyete bozukluğu,

- Çeşitli hormon bozuklukları,

- Belli başlı bazı ilaçlar,

- Bazı alerjik hastalıklar,

- Stres,

Bu tür nedenlerden dolayı beyaz kan hücreleri yani lökosit değeri gerekli olan referans aralığının üzerine çıkmaktadır. Aynı zamanda lökosit sayılarının vücut içerisinde normalin altına düşmesi ile beraber yine bazı hastalıklar işaret edilir.

- Nezle ve grip ile beraber bu gibi sorunlar için virüslerin yol açtığı sebepler,

- Doğuştan kemik iliğinin bozuk olması,

- Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar,

- Bazı ilaçlar,

- Kemik iliği yetmezliği,

- Infeksiyon dışı iltihaplanmalar,

- AIDS hastalığına neden olan hiv virüsü,

- Kemoterapi uygulamaları,

- Belli başlı bazı kanserler,

- Romatizma hastalıklar,

- Verem,

- Ciddi oranda vitamini eksikliği,

Bu gibi nedenlerden dolayı WBC değeri referans aralığının çok altına inebilmektedir. Yapılacak olan kan testi ile beraber hemogram yani kan sayımı üzerinden düşüklüğü ve yüksekliği anlatılarak buna göre teşhis üzerinden tedaviler ele alınır.



